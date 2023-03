Pidcock soleert naar zege in Strade Bianche, bijrol voor Van der Poel

Pidcock, de wereldkampioen veldrijden van 2022, reed zo’n twintig kilometer alleen voorop, met een groep van vijf renners kort achter zich. Van dat vijftal won de Fransman Valentin Madouas de sprint om de tweede plaats, voor de Belg Tiesj Benoot van Jumbo-Visma.

Gat

Pidcock was meer dan vijftig kilometer in de aanval geweest. Eerst nog achter een groep vroege vluchters, later alleen voorop. „Dit was zeker niet het plan”, vertelde de 23-jarige Brit, die vorig jaar de Touretappe naar L’Alpe d’Huez won en olympisch kampioen mountainbike is. „Ik reed gewoon hard en zag opeens dat ik een gat had.”

Dat gebeurde achter een drietal: de Noor Sven Erik Bystrøm, de Spanjaard Ivan Romeo en de Italiaan Alessandro De Marcchi. Pidcock kreeg aanvankelijk de Italianen Alberto Bettiol - later slachtoffer van een zware val - en Andrea Bagioli mee, maar sloot tien kilometer verder alleen aan bij de kopgroep waar Romeo was weggevallen. Op dat moment wist hij de jagende groep favorieten nog maar een halve minuut achter zich.

Mathieu van der Poel Ⓒ ANP/HH

Mathieu van der Poel deed in die groep twee vergeefse pogingen aan te vallen, maar kon zich daarna niet meer onderscheiden. De Nederlander zag een groepje met onder anderen Benoot en zijn Hongaarse ploeggenoot Attila Valter wegrijden richting kopgroep, die inmiddels vijftig seconden voorsprong had.

Afscheid

Vooraan nam Pidcock afscheid van zijn medevluchters. Op de voorlaatste strook, met de Colle Pinzuto, had Pidcock drie man kort achter zich: Benoot, de Portugees Rui Costa en Madouas. Drie renners sloten aan: Valter, de Amerikaan Quinn Simmons en de Sloveen Matej Mohoric.

Op Le Tolfe, het laatste hellinkje voor de slotklim in Siena, naderden de achtervolgers tot op negen seconden. De samenwerking was niet goed en Pidcock bereikte Siena met een marge van weer 25 tellen. Genoeg om het tot op het Piazza del Campo vol te houden. „Dit moet nog even indalen. Ik voelde me goed de afgelopen week en ik wist wel dat het mijn dag kon worden. Maar ik zag mijn tegenstanders dichtbij komen en dacht: ik heb het verprutst door te vroeg aan te vallen.” Lachend zei hij nog motoren voor zich te hebben gemist. „Die zag ik de afgelopen weken nog wel eens de koplopers helpen.” De Brit had ze niet nodig.