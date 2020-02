Thiem laat zich te kijk zetten in Rio de Janeiro

De partij werd vanwege de regenval in Brazilië over twee dagen gespeeld. Mager had de eerste set al gewonnen en maakte het een dag later af, al verzuimde hij op 5-4 wel de partij uit te serveren. Later op zaterdag speelt de 25-jarige Mager ook nog zijn wedstrijd in de halve finale. Voor Thiem - in 2017 de sterkste in Rio - was het zijn eerste toernooi sinds de Australian Open, waar hij drie weken geleden in de eindstrijd in vijf sets verloor van Novak Djokovic.

Marseille

Stefanos Tsitsipas en Félix Auger-Aliassime strijden zondag om de titel op het indoortoernooi van Marseille. De Griek Tsitsipas versloeg de Alexander Bublik uit Kazachstan met 7-5 6-3 en Auger-Aliassime uit Canada was met 7-5 7-6 (2) de Fransman Gilles Simon de baas.

Titelhouder Tsitsipas kan zijn vijfde titel veroveren in Marseille, Auger-Aliassime hoopt na vier verloren finales eindelijk een primeur te beleven. Vorige week verloor Auger-Aliassime in Rotterdam de eindstrijd van Gaël Monfils. De finalisten stonden vorig jaar drie keer tegenover elkaar, en Auger-Aliassime won twee duels.