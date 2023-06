Goed nieuws voor dorstige F1-fans: Oostenrijkse organisatie mag toch bier schenken

Aanvankelijk leek het erop dat het drinken van bier op de tribunes uit den boze zou zijn, maar na overleg tussen de lokale promotor en de Formule 1-top is duidelijk geworden dat er wel bier mag worden geschonken, zij het gelimiteerd.

Na meerdere incidenten vorig jaar zijn de regels wel een stuk strenger op de Red Bull Ring. Zo mag er voor de eerste keer in de historie geen alcohol worden meegenomen het terrein op en worden volgens het protocol alle tassen gecontroleerd. Op het circuit is veel meer (zichtbare) beveiliging aanwezig. Wie zich misdraagt of duidelijk aangeschoten of dronken is, wordt van het circuit verwijderd.

In Oostenrijk zijn weer tienduizenden Nederlandse fans aanwezig.