Te weinig vertrouwen bij Feyenoord door Advocaat of buitenwacht?

Feyenoord blijft toch enigszins een mysterie. Ook zondag weer tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Het eerste half uur kunnen ze de bal nog geen tweemaal naar elkaar passen en vraag je je af: zijn ze werkelijk zo slecht? Dat was echt Feyenoord onwaardig en dan vrees je een nieuwe afstraffing van 3-0 of 4-0. Vervolgens komen ze met 1-0 achter en verbaast de ploeg me door vervolgens te gaan voetballen en een prima wedstrijd te spelen. Ik blijf me afvragen: ligt het aan Dick Advocaat die altijd versterkingen wil en daarmee in principe impliceert weinig vertrouwen in zijn spelers te hebben? Of heeft de ploeg te weinig vertrouwen in de eigen kwaliteiten omdat de buitenwacht altijd vertelt dat Feyenoord minder is dan Ajax, PSV en AZ?