SC Heerenveen wacht op volgende topspits: ’Van Nistelrooy was héél bijzonder’

AMSTERDAM - SC Heerenveen bestaat maandag op de kop af 100 jaar. De Friezen staan bekend om hun rijke spitsenhistorie, maar momenteel is het wachten op de volgende topspits die in het Abe Lenstra Stadion zijn weg naar Europese faam vindt. Mark Uth was de laatste opzienbarende nummer negen. Hij groeide sinds zijn vertrek in de zomer van 2016 uit tot Duits international. De spits van vorig seizoen, Jens Odgaard, kwam niet in de buurt van dat niveau en is weer vertrokken. Hoe ziet de nabije toekomst eruit? „Er komt nog een spits bij”, zegt technisch manager Gerry Hamstra.