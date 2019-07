Oranje messcherp voor finale: ’Amerika? Geen respect’

Kika van Es, Daniëlle van de Donk en Lieke Martens Ⓒ BSR/SOCCRATES

LYON - Nog één nachtje slapen en dan is het zover. Dan breekt een historische dag voor het Nederlandse voetbal aan. Voor het eerst staan de Oranje Leeuwinnen in een WK-finale, waarin moet worden afgerekend met topfavoriet Amerika. De houding van de aankomende tegenstander in aanloop naar de finale maakt nogal wat los in het Nederlandse kamp.