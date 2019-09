Kiki Bertens vliegt erin ronde drie uit. Ⓒ AFP

NEW YORK - Ook bij de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar, slaagde Kiki Bertens er niet in om de tweede week te halen. Voor een speelster uit de mondiale toptien zijn haar prestaties op de vier grote toernooien slecht. Toch is ze aan een sterk seizoen bezig. Hoe zit dat?