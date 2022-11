René Meulensteen: ’In de hitte trainen onnodig’

„We hebben hier in Qatar in de kwalificatie gespeeld tegen China en Oman en ook beide play-offs”, aldus Nederlander René Meulensteen, assistent-bondscoach van Australië.

„De velden zijn prima en we trainen altijd aan het einde van de dag om 17.00 uur als de zon onder is gegaan en dan zijn de omstandigheden perfect om te trainen. Ik snap er echt niks van waarom Nederland, maar bijvoorbeeld ook Engeland, midden overdag, op het allerheetste moment gaat trainen. Dan wordt er gezegd, dat dat is om te acclimatiseren. Maar dat is helemaal niet nodig, want je speelt in airconditioned stadions met een stabiele temperatuur van 21 graden, dus je bent de ploeg aan het voorbereiden op een situatie die zich niet gaat voordoen”, weet de vader van Vitesse-verdediger Melle Meulensteun, voorheen assistent van Alex Ferguson bij Manchester United.