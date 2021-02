Ajax-trainer Erik ten Hag: ’Het wordt weer een ongelooflijke clash tegen PSV’

Ten Hag moet Noussair Mazraoui zeker missen in Eindhoven. Achter de naam van Nicolás Tagliafico staat een groot vraagteken. „We verheugen ons enorm op de wedstrijd tegen PSV”, zei Ten Hag. „Het wordt weer een ongelooflijke clash. De wedstrijden volgen elkaar snel op. Daar houden we van. We moeten laten zien dat we er klaar voor zijn.”

Ajax kan PSV zondag op een achterstand van 9 punten zetten, met een duel minder gespeeld. De 35e landstitel komt in dat geval wel heel dichtbij. Maar Ten Hag wil nog niet over een mogelijk kampioenschap spreken.

Luiheid

„Ik heb wel eens vaker gezegd dat we geen titels winnen in februari. PSV is een tegenstander die uitdaagt. We hebben onlangs tweemaal tegen ze gespeeld”, doelde hij op een gelijkspel (2-2) in de competitie en een zege (2-1) in het bekertoernooi. „We willen zondag weer kwaliteit brengen en van PSV winnen.”

Ajax reist met elf overwinningen op rij af richting Eindhoven. „Maar dat mag niet tot luiheid leiden”, waarschuwde Ten Hag. „Goed is niet goed genoeg, zo moeten we iedere dag benaderen.”

