Kruijswijk: ’Opluchting heel groot toen ik hoorde dat ik derde was’

Steven Kruijswijk Ⓒ AFP

VAL THORENS - Steven Kruijswijk benadrukte op Val Thorens nog maar eens dat er geen ’wat als’ in zijn leven bestaat. Hij was zojuist derde geworden in de Tour de France, zijn eerste podiumplaats in een grote ronde. Natuurlijk kreeg hij de vraag of er meer in had gezeten, aangezien zijn achterstand op winnaar Egan Bernal slechts 1.31 was. „Hij en Geraint Thomas waren sterker, ik ben gewoon heel blij met mijn derde plaats. Dit was het maximaal haalbare.”