Ten Hag heeft ’logische’ verklaring voor absentie Dolberg

De Ajax-trainer vervolgt tegenover Ziggo Sport. „We wilden zoveel mogelijk verschillende types meenemen. En hebben gekozen voor Klaas-Jan Huntelaar en Dani de Wit. Dani kan als aanvaller spelen, maar ook als een nummer 10. Bij een voorsprong verdedigen kan hij ook goed druk vooruit zetten dan.”

Ten Hag wil het niet hebben over een eventuele transfer van Dolberg. „We hebben een brede selectie. En Kasper is een hele goede speler. Een fantastische zelfs. Maar we kunnen kiezen, wnat Huntelaar en Tadic zijn ook fantastisch. Ik wil het niet over transfers hebben. We willen de Champions League in, ook met Kasper.”

Dat Ten Hag weer begint met Dusan Tadic in de spits, kan hij makkelijk verklaren. „Met deze opstelling in deze formatie zitten de meeste automatismen.” Hij gaat verder: „Ik twijfel niet aan Daley Blind op het middenveld. Op dit moment heeft het middenveld hem nodig.”

De oefenmeester vindt het bij 2-2 nog geen gelopen koers. „Wij spelen om te winnen en dus aanvallend. Maar niet naïef spelen. We willen een stap verder komen en in onze eigen stijl spelen. Maar we mogen niet weer zulke fouten als vorige week maken, zeker niet als het om de knikkers gaat. Ze moeten het op het veld oplossen.”