De Vrij met Inter ruim langs Brescia, rentree Zlatan bij Milan

De nummer 3 van de ranglijst won in eigen huis probleemloos van het al bijna gedegradeerde Brescia, 6-0. Inter komt daardoor steeds dichterbij kwalificatie voor de Champions League, waar de top 4 van Italië straks aan mag meedoen.

Na 20 minuten leidde Inter al met 2-0. Voormalig international van Engeland Ashley Young opende de score, na voorbereidend werk van zijn voormalig teamgenoot bij Manchester United Alexis Sánchez. De Chileen zelf maakte er 2-0 van. Dat deed hij uit een strafschop. Danilo D'Ambrosio zorgde nog voor rust voor de 3-0 van de thuisclub. De assist kwam van Young.

Roberto Gagliardini zorgde na de hervatting voor nummer 4, opnieuw was Sánchez de man van de voorbereiding. Christian Eriksen, oud-Ajacied, maakte er 5-0 van. De Deen bereidde vervolgens nog een doelpunt van Antonio Candreva voor.

Oud-Feyenoorder Stefan de Vrij was als gebruikelijk één van de centrale verdedigers van Inter. Hij werd in de rust, bij gelopen koers, gewisseld.

Bologna, met Mitchell Dijks en Jerdy Schouten, speelde gelijk tegen Cagliari. Het duel tussen de middenmoters eindigde in 1-1.

Zlatan Ibrahimovic

AC Milan heeft de goede herstart van het seizoen in de Serie A geen passend vervolg kunnen geven. Na de overwinningen tegen Lecce (4-1) en AS Roma (2-0) moest de ploeg van coach Stefano Pioli in de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat SPAL genoegen nemen met 1 punt: 2-2. Daarmee kwam AC Milan in Ferrara nog goed weg ook. Door een eigen doelpunt in de extra tijd verspeelde SPAL de kostbare zege.

Mattia Valoti en Sergio Floccari kwamen in het eerste half uur tot scoren voor de thuisclub. SPAL speelde vanaf de 43e minuut met tien man door een rode kaart voor Marco D'Alessandro en wist lang stand te houden. Het inbrengen na ruim een uur van de Zweedse vedette Zlatan Ibrahimovic, hersteld van een kuitblessure, verhoogde de aanvalskracht van AC Milan. Dankzij Rafael Leão en Francesco Vicari (eigen doel) hielden de bezoekers toch nog 1 punt over aan het duel.

De Milanese club staat zevende, SPAL neemt de negentiende plek in.