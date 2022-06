Gridstraf voor Charles Leclerc in Canada

Leclerc viel in Baku uit, terwijl hij aan de leiding lag. In mei gaf zijn motor er in Barcelona ook al de brui aan. Toen schreef Ferrari ’slechts’ twee motoronderdelen af: de turbo en de MGU-H.

„Een mogelijke onderzoek van het falen van de motor is dat het mogelijk is ontstaan als gevolg van het probleem in Spanje”, stelt Ferrari een statement. „We werken nu aan tegenmaatregelen om het pakket te versterken en de situatie is onder controle.”

Voor Leclerc is het nu al, na acht races, penibel wat motoronderdelen betreft. Coureurs mogen drie motoren per seizoen gebruiken zonder tegen gridstraffen aan te lopen. Wat turbo’s betreft zat de Monegask al aan drie componenten. Neemt Leclerc in Montreal ook een nieuwe turbo (of enkele andere onderdelen) in gebruik, dan start hij zondag achteraan.

,,We zitten zeker niet in de beste situatie”, verklaarde Leclerc eerder op de dag al tijdens de persconferentie. „We bekijken nog wat handig. Het is waar dat je hier goed kan inhalen, dus dat kan van belang zijn en daar hebben we het ook over gehad, maar de komende drie à vier races komen we ook circuits tegen waar prima valt in te inhalen. We hebben nog geen beslissing voor de race genomen.”

Gezien het maximale aantal motoren zal Leclerc later in het seizoen sowieso tegen nog meer straffen aanlopen. Max Verstappen nam in Baku pas voor het eerst een nieuwe krachtbron in gebruik.

Yuki Tsunoda krijgt ook een gridstraf. Hij gebruikt in Canada een volledig nieuwe motor en zal de race sowieso vanaf achteren aanvangen.