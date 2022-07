VIDEO Haaland maakt eerste doelpunt voor Manchester City

Haaland, overgekomen van Borussia Dortmund, scoorde in de 12e minuut. Halverwege ging de aanvaller in het met 78.128 toeschouwers uitverkochte stadion in Greenfield (Wisconsin) naar de kant. De wedstrijd werd in de eerste helft bijna een uur onderbroken vanwege onweer.

Bij Bayern vielen Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch in.

Voor beide teams was het oefenduel het slotstuk van een tournee door de Verenigde Staten. Zaterdag speelt Manchester City in de strijd om de Britse supercup tegen Liverpool. Bayern München neemt het dan in de strijd om de Duitse supercup op tegen RB Leipzig.