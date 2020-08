Griekspoor klopt Haase en passeert hem op ranking

In het onderlinge duel tussen de twee Nederlandse tennissers was de 24-jarige Griekspoor vrijdag duidelijk sterker dan zijn 33-jarige landgenoot: 6-3 6-2. Griekspoor treft in de halve finale de winnaar van de partij tussen de Oostenrijker Sebastian Ofner en de Tsjech Lukas Rosol.

De Rus Aslan Karatsev staat in de andere halve finale. Hij had een walk-over omdat zijn Zwitserse tegenstander Stan Wawrinka had opgegeven.

Haase stond vanaf 2015 onafgebroken als beste Nederlander op de wereldranglijst genoteerd. Griekspoor stijgt nu van plek 173 in ieder geval naar plek 157. Haase zal zakken van plek 163 naar 165.