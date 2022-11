FC Utrecht schrijft mede door oorlog in Oekraïne rode cijfers

FC Utrecht wilde bij de transfer van aanvaller Gyrano Kerk naar Lokomotiv Moskou uit Rusland het risico verminderen „door gelet op de huidige situatie in dat land de afkoopsom direct uit te laten betalen in ruil voor een verminderde opbrengst.”

Kerk verruilde FC Utrecht vorig jaar zomer voor 7 miljoen euro, exclusief bonussen, voor de Russische competitie. Hoeveel de club nu voor hem ontvangen heeft, maakte FC Utrecht niet bekend.

Tevredenheid

De omzet van de huidige nummer 7 van de Eredivisie steeg wel met bijna 10 miljoen euro ten opzichte van vorig seizoen. Het resultaat van 3,8 miljoen euro in de min is ook beter dan een seizoen eerder, toen FC Utrecht op een negatief resultaat van 5,7 miljoen euro uit kwam. „Het feit dat we een significante omzetstijging hebben gerealiseerd, stemt tot tevredenheid. De komende jaren ligt de focus op het vasthouden aan de groeistrategie, het doorzetten van deze omzetgroei en het sportief resultaat”, aldus Edo Keuning, verantwoordelijk voor de financiën van de voetbalclub.

Volgens FC Utrecht is er geen verlies gemaakt op de verkoop van seizoenkaarten.

Trainer Ultee voegt Alflen toe aan technische staf Cambuur

Trainer Sjors Ultee heeft bij Cambuur Rob Alflen per direct als assistent toegevoegd aan zijn technische staf. Ultee werd onlangs door de Friese club aangesteld als hoofdtrainer en moet Cambuur in de tweede seizoenshelft behoeden voor degradatie.

De 54-jarige Alflen was de afgelopen jaren ook assistent van Ultee bij Fortuna Sittard. Daarvoor was hij assistent bij onder meer FC Utrecht en Heracles Almelo. Bij FC Utrecht was hij ook hoofdtrainer, maar hij werd snel opgevolgd door Erik ten Hag.

Alflen sloot zijn voetbalcarrière in 2000 af bij Cambuur, dat momenteel zeventiende staat in de Eredivisie. De Friezen wonnen dit seizoen pas twee keer.

Cambuur nam een maand geleden noodgedwongen afscheid van Henk de Jong, die zijn functie van hoofdtrainer op het advies van de dokter moest neerleggen.

Pascal Bosschaart en Martijn Barto ondersteunen Ultee ook.