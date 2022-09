Fraaie treffer Haaland doet City-trainer Guardiola denken aan Cruijff

In een interview na afloop wist een journalist Haaland te melden dat Dortmund bijzonder goed tegen hem had verdedigd. Dat liet Haaland niet op zich zitten: „Ze stopten me niet af, ik scoorde”, reageerde hij korzelig. „Ik wist dat ze me de hele wedstrijd zouden volgen. De trainer daar kent me goed, maar we hebben de drie punten gepakt en daar gaat het om.”

In de 56e minuut kwam Dortmund op voorsprong via Jude Bellingham. Manchester City had op dat moment nog geen kans gehad. Haaland, deze zomer door City weggehaald bij Dortmund, liet zich pas in de 66e minuut voor de eerste keer zien. Uit een wat lastige hoek schoot hij via de buitenkant van de paal naast.

Het was wel het sein voor Manchester City om in een hoger tempo te gaan spelen. Een fraai, hard en hoog schot van John Stones was de Duitse doelman Alexander Meyer in de 80e minuut echter te machtig, 1-1. Vervolgens was daar ineens weer Haaland. Enkele minuten na de gelijkmaker tikte hij hangend in de lucht op onnavolgbare wijze met een voet de 2-1 binnen, na een voorzet van João Cancelo.

Cruijff

De winnende treffer van Haaland oogstte veel lof van Pep Guardiola. De manager van Manchester City moest meteen denken aan een doelpunt van Johan Cruijff uit zijn tijd als speler van FC Barcelona. In een wedstrijd tegen Atlético Madrid in 1973 scoorde Cruijff op vrijwel identieke wijze als Haaland tegen Dortmund deed.

Volgens Guardiola heeft Haaland het perfect nagedaan. „Wat een doelpunt”, zei hij. „Het is mooi dat Erling Johan Cruijff nabootste „ Mensen die mij kennen, weten dat Cruijff van invloed is geweest op mijn leven als persoon, mentor en manager. Jaren geleden scoorde hij in Camp Nou een doelpunt tegen Atlético Madrid dat behoorlijk veel lijkt op de goal van Haaland. Op het moment dat hij scoorde, dacht ik meteen aan Cruijff.”

De lenigheid van de Noorse spits was voor Guardiola ook reden een vergelijking te trekken met de Zweedse aanvaller Zlatan Ibrahimovic. „Erling heeft hetzelfde. Hij is zo groot, maar heeft ook die natuurlijke flexibiliteit.”

Bekijk hieronder de treffer van Johan Cruijff uit 1973 tegen Atlético Madrid