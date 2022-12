Premium Het beste van De Telegraaf

Aangeslagen trainster (59) speelt met idee om rechtszaak te beginnen Vera Pauw weerlegt aantijgingen over misdragingen in VS: ’Te gek voor woorden’

Door Lars van Soest

De Ierse bond staat pal achter Vera Pauw. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Vera Pauw heeft vol verbazing en afschuw kennisgenomen van de beschuldigingen aan haar adres die naar voren kwamen in een rapport naar misdragingen in de hoogste vrouwenvoetbalcompetitie van de Verenigde Staten. De Nederlandse trainer, die in 2018 actief was bij Houston Dash, herkent zich totaal niet in de aantijgingen. „Het is te gek voor woorden.”