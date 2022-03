Owen Wijndal verlengt contract tot 2024 bij AZ

Met de contractverlenging van Wijndal slaat AZ een grote slag. De international lag tot de zomer van 2023 vast, waardoor hij na dit seizoen zijn laatste contractjaar zou ingaan en een transfervrij vertrek dreigde. Dat heeft technisch directeur Max Huiberts nu voorkomen.

Wijndal, die afgelopen zomer bepalende spelers als Calvin Stengs, Myron Boadu en Teun Koopmeiners zag vertrekken, stond ook open voor een transfer, maar bleef Alkmaar trouw. Daar is hij nu aanvoerder en steunpilaar van het elftal van trainer Pascal Jansen. Een vertrek is komende zomer niet uitgesloten, maar in dat geval ontvangt AZ wel de hoofdprijs.

Ondanks zijn jeugdige leeftijd speelde de in Zaandam geboren Wijndal al 193 duels in het betaalde voetbal: 134 in AZ 1 en 59 in Jong AZ. In totaal scoorde hij zes keer en leverde hij 30 assists. De linkervleugelverdediger droeg elf keer het shirt van Oranje en de kans is groot dat Louis van Gaal hem meeneemt naar het WK in Qatar.