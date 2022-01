Irene Schouten blijft maar winnen en is nu ook Europees kampioen op 3 kilometer

Schouten kwam als eerste Nederlandse in actie. In rit zes nam ze het op tegen Lollobrigida. Beide vrouwen kennen elkaar door en door uit de massastart en marathonschaatsen. De Italiaanse schoot uit de startblokken, maar als snel bleek dat ze veel te hard was begonnen. Schouten liet zich op haar beurt niet verrassen door Lollobrigida, bleef kalm en in 3.56,62 knalde ze naar de snelste tijd.

Schouten is in ongekende vorm en won in dit seizoen alle races op de 3000 meter die ze reed.

Na Schouten kwamen De Jong en Carlijn Achtereekte tegen elkaar in actie, maar ook zij beten zich stuk op de tijd van hun landgenoot. De tijd van De Jong was nog wel genoeg voor het zilver.