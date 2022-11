Australië houdt zicht op knock-out fase met magere zege op Tunesië

Beide ploegen hadden hun openingsduel in Qatar niet weten te winnen en hoewel Tunesië tegen Denemarken in ieder geval nog een punt had gepakt, telde voor zowel de Afrikanen als voor Australië eigenlijk alleen de zege.

Dat er de nodige spanning op het duel stond was merkbaar, al ging Australië daar het beste mee om. De ploeg van Arnold was voor rust het brutaalst en voetbalde de schroom het best van zich af. Dat uitte zich na dik twintig minuten in een treffer van Duke. Met het hoofd kopte de aanvaller raak na een voorzet van links. Tunesië zette daar vooral felle en intense duels tegenover, al leidde dat voor rust niet tot grote kansen.

Zweten na rust

Met het uitzicht op de volgende ronde flink vertroebeld, moesten de Noord-Afrikanen in de tweede helft dus een tandje bijschakelen. Dat deed de ploeg van bondscoach Jalel Kadri dan ook, wat leidde tot enkele behoorlijke mogelijkheden.

Mathew Ryan, goalie van Australië, kon echter niet aan het wankelen worden gebracht. Zijn ploeg kreeg daardoor zelf ook flinke kansen op een tweede treffer, zoals halverwege de tweede helft toen Craig Goodwin op links doorkwam maar een voorzet nét te scherp aansneed.

In de slotfase was het vrouwen en kinderen eerst bij Australië, maar ondanks dat de dreiging aanhield wist Tunesië geen echte schietkans te noteren. De eerste WK-zege voor Down Under sinds 2010 was daarmee een feit, net als het uitzicht op een plek in de knock-outfase van het toernooi.

