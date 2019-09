Superspits Eto’o houdt het voor gezien

De Kameroener beleefde zeer succesvolle jaren als aanvaller van FC Barcelona en Internazionale. Zijn laatste dagen sleet Eto’o, die geldt als een van de beste Afrikaanse voetballers aller tijden, in Qatar. Eto’o meldde zijn afscheid op Instagram. „Dit is het einde, op naar een nieuwe uitdaging”, postte hij. „Bedankt aan iedereen. Veel liefde en adrenaline.”

De Kameroense aanvaller heeft een volle erelijst met goud op de Olympische Spelen in Sydney (2000) en tweemaal winst in de Afrika Cup (2000 en 2002) met Kameroen. In clubverband won hij onder meer drie Champions League-trofeeën met achtereenvolgens FC Barcelona (2006 en 2009) en Inter (2010). Bij die laatste was hij ploeggenoot van Wesley Sneijder, de Utrechter die eerder deze zomer stopte nadat hij zijn laatste seizoen eveneens in Qatar had afgewerkt.

Eto’o voetbalde in de jeugdopleiding bij Real Madrid, maar brak door bij Mallorca. Daarna volgde een verblijf van vijf jaar bij FC Barcelona en twee seizoenen bij Inter. Nadien werd hij een globetrotter en speelde nog in Rusland, Engeland, opnieuw Italië, Turkije en dus Qatar. De spits beëindigt zijn carrière met 359 goals in 718 officiële duels, alle competities inbegrepen. Voor Kameroen scoorde hij 56 keer in 118 interlands.