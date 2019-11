’Emery moet snel beter presteren met Arsenal’

Het bestuur van de Engelse voetbalclub heeft de Spaanse trainer maandag wel meegedeeld snel betere resultaten te willen zien, zo meldt de BBC. Arsenal won slechts twee van de laatste tien competitiewedstrijden. Zaterdag gingen de Londenaren nog met 2-0 ten onder bij Leicester City. Arsenal staat na twaalf speelronden op de zesde plaats.

Emery werd in mei 2018 aangesteld als opvolger van Arsène Wenger. In zijn eerste seizoen miste hij een plek bij de eerste vier (goed voor deelname aan de Champions League) op één punt. Verder bereikte Emery met Arsenal de finale van de Europa League, waarin Chelsea met 4-1 te sterk was.

