Gehinderde Verstappen zevende in derde training

Lando Norris noteerde op meer dan een halve seconde van Hamilton de derde tijd. Max Verstappen kwam niet verder dan de zevende stek in aanloop naar de 70th Anniversary Grand Prix, zoals de tweede opeenvolgende race in Engeland officieel heet.

De Limburger was aan het einde van de training bezig met een snelle ronde, noteerde in de eerste sector ook de rapste tussentijd van allemaal, maar werd vervolgens in sector 2 gehinderd door Racing Point-coureur Lance Stroll. Het zorgde voor een geïrriteerde Verstappen, bij wie vorige week ongeveer hetzelfde gebeurde met Romain Grosjean (Haas).

De Red Bull-coureur gaf in zijn uiteindelijk snelste rondje ruim acht tienden toe op de tijd van Hamilton. Hij was wel iets sneller dan teamgenoot Alexander Albon.

