Programma Team NL vrijdag: ’clean sweep’ op 1000 meter voor Nederland?

Gaat het goud op de 1000 meter vandaag naar Thomas Krol of Kaj Verbij en is er dan toch het ultieme succes in Peking voor iemand uit de ploeg Jumbo-Visma? Of is Hein Otterspeer, rijder van concurrent Reggeborgh, in staat om de race van zijn leven te rijden?

Bekijk hieronder het programma van de Nederlanders:

* = medaillekansen voor Team NL

Vrijdag 18 februari

* 09.30 uur: schaatsen, 1000m (m): Kai Verbij, Thomas Krol, Hein Otterspeer

Hein Otterspeer in vorm

Otterspeer is 33 jaar en debuteert op de Olympische Spelen. Hij genoot in de afgelopen weken met volle teugen van de sfeer en van zijn ploeggenoten. ,,Eerst kon ik niet echt naar de olympische ringen kijken omdat ik de Spelen een paar keer maar net had gemist. Ik keek er met frustratie naar, maar nu zie ik die ringen overal om me heen en kan ik ze omarmen.’’

Hij leefde vorige week intens mee met successen van ploeggenoten Ireen Wüst en Kjeld Nuis, die allebei goud wonnen ,,Het waren de eerste olympische races waar ik live bij was. Het is ontzettend gaaf als je dan je teamgenoten ziet winnen. Ireen zette een de perfecte race neer en een dag later doet Kjeld precies hetzelfde. Dan zit ik met kippenvel op de tribune.’’

Zelf voelt Ottenspeer zich goed in vorm en kan hij niet wachten tot hij van start mag: ,,Ik voel in alles dat de scherpte de goede kant op gaat. Alles wat je doet gaat dan supergoed, je voelt je licht en je voelt je vrij.’’

De drie Nederlandse favorieten starten vandaag in de laatste drie ritten van de olympische 1000 meter. Krol rijdt in de dertiende rit tegen de Noor Havard Lorentzen en daarna neemt Otterspeer het op tegen de Chinees Ning Zhongyan. In de slotrit schaatst Verbij tegen de Canadees Laurent Dubreuil. De 1000 meter begint vandaag om 9.30 uur (Nederlandse tijd).

Schema

1. Tatsuya Shinhama - Damian Żurek

2. Dmitry Morozov - Austin Kleba

3. Wataru Morishige - Bjørn Magnussen

4. Piotr Michalski - Ziwen Lian

5. David Bosa - Denis Kuzin

6. Pavel Kulizhnikov - Mathias Vosté

7. Jordan Stolz - Min-Seok Kim

8. Antoine Gélinas-Beaulieu - Joel Dufter

9. Ryota Kojima - Allan Dahl Johansson (gevolgd door dweilpauze)

10. Min-Kyu Cha - Cornelius Kersten

11. Marten Liiv - Connor Howe

12. Ignat Golovatsiuk - Viktor Mushtakov

13. THOMAS KROL - Håvard Lorentzen

- Håvard Lorentzen 14. Zhongyan Ning - HEIN OTTERSPEER

15. Laurent Dubreuil - KAI VERBIJ

Nederlanders klasse apart

De Nederlandse mannen zorgden dit seizoen voor een sensatie door bij vrijwel elke internationale 1000 meter het podium oranje te laten kleuren. Bij de World Cup-strijd in Polen won Otterspeer en bemachtigden respectievelijk Krol en Nuis het zilver en brons. Een week later in Noorwegen was Krol de snelste, op respectievelijk 0,02 seconde en 0,08 seconde gevolgd door Verbij en Nuis. Nadien volgde de World Cup in Salt Lake City, waar wederom Krol de zege naar zich toetrok. Nuis en Otterspeer eindigden vlak achter hem.

Bij de laatste mondiale krachtmeting in Calgary waren de Nederlandse toppers afwezig. Dat wil niet zeggen dat het een zekerheid is dat de Oranje-sprinters ook vrijdag in Peking gaan domineren, want de buitenlandse kanonnen zaten telkens heel dichtbij en de Olympische Spelen maken altijd bijzondere krachten in atleten los.

Bekijk hieronder het resterende programma van de Nederlanders:

* = medaillekansen voor Team NL

Zaterdag 19 februari

02.30 uur: bobslee, 4-mans heat 1: Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Stephan Huis in ’t Veld, Dennis Veenker

bobslee, 4-mans heat 1: Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Stephan Huis in ’t Veld, Dennis Veenker 04.05 uur: bobslee, 4-mans heat 2 14-30: bobslee, tweemans (v) heat 4

bobslee, 4-mans heat 2 14-30: bobslee, tweemans (v) heat 4 08.00 uur: schaatsen, massastart (m) SF: Jorrit Bergsma, Sven Kramer

schaatsen, massastart (m) SF: Jorrit Bergsma, Sven Kramer 08.45 uur: schaatsen, massastart (v) SF: Irene Schouten, Marijke Groenewoud

schaatsen, massastart (v) SF: Irene Schouten, Marijke Groenewoud *09.30 uur: schaatsen, massastart (m) F: Jorrit Bergsma, Sven Kramer

schaatsen, massastart (m) F: Jorrit Bergsma, Sven Kramer *10.15 uur: schaatsen, massastart (v) F: Irene Schouten, Marijke Groenewoud

Zondag 20 februari