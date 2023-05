Premium Het beste van De Telegraaf

’In mijn hoofd had ik nog 15 jaar door gewild’ Wout Brama blikt terug: ’Het mooiste was het volksfeest langs de A1’

Wout Brama beëindigt zijn loopbaan straks met vijf prijzen: tweemaal de Johan Cruijff Schaal, eenmaal als kampioen van de Eerste Divisie, eenmaal als landskampioen van Nederland en met één KNVB-beker. Ⓒ FOTO FC TWENTE MEDIA

AMSTERDAM - Nog maximaal vijf wedstrijden, als FC Twente de finale van de play-offs haalt, en dan zit het er na achttien jaar op voor Wout Brama (36). De ervaren middenvelder beëindigt na dit seizoen zijn profcarrière en is daarmee een van de laatste spelers van het kampioensteam van FC Twente uit 2010 die afzwaait. PSV-spits Luuk de Jong, in het succesjaar een piepjonge reserve, is van dat team een van de weinigen die nog op niveau speelt.