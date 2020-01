Rob Rensenbrink had veel met Johan Cruijff gemeen

De naam van Rob Rensenbrink wordt altijd direct in verband gebracht met de bal op de paal in de WK-finale van 1978. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Drie jaar en tien maanden nadat de Engelse krant The Guardian bij het overlijden van Johan Cruijff abusievelijk een foto van Rob Rensenbrink plaatste, is de aanvaller zelf op 72-jarige leeftijd overleden. Rensenbrink is na Cruijff de tweede Oranje-international met speeltijd in de legendarische WK-finale van 1974 die komt te overlijden.