Bejubelde Novak Djokovic slaat zich naar simpele zege met magische set

In de tweede set kon de Spaanse nummer 75 van de wereld nog enigszins meekomen, maar een break van Djokovic bij een stand van 3-3 was genoeg. In de derde set leek de hoop op een stunt bij Carballés Baena verdwenen.

Djokovic mocht vorig niet deelnemen aan de Australian Open, die hij negen keer won, omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. De Serviër reisde echter wel af naar het land, waar vervolgens veel ophef ontstond.

Goffin ziek uit het toernooi

David Goffin heeft zich teruggetrokken uit de Australian Open. De nummer 50 van de wereld is ziek geworden.

„Helaas moet ik me terugtrekken uit de Australian Open. Ik ben vannacht ziek geworden en kan vandaag niet in actie komen. Tijd om te herstellen en me klaar te maken voor het volgende toernooi”, schreef de Belgische tennisser op Instagram.

De 32-jarige Goffin haalde zes jaar geleden de kwartfinales op de Australian Open. Hij zou het dit jaar in de openingsronde opnemen tegen de Franse qualifier Laurent Lokoli. De Amerikaan Michael Mmoh is zijn vervanger.

Bron: discovery+