Christian Eriksen lijkt klaar voor officiële rentree in profvoetbal

De Deense middenvelder, die vorig jaar tijdens de eerste groepswedstrijd op het EK in elkaar zakte vanwege een hartstilstand, ondertekende onlangs een contract tot het einde van het seizoen bij de Engelse club.

Eriksen (30) maakte een week geleden in een oefenduel met Southend United al zijn officieuze debuut. De oud-Ajacied deed toen een uur mee en leverde een assist in het met 3-2 gewonnen duel.

Tegen Rangers, de Schotse club van trainer Giovanni van Bronckhorst, stond Eriksen bijna 80 minuten op het veld. De Deen was de aangever bij beide doelpunten van Brentford, met een hoekschop en een vrije trap.

Brentford ontvangt zaterdag Newcastle United in de Premier League. Mogelijk kan Eriksen dan zijn eerste officiële speelminuten gaan maken sinds hij op 12 juni vorig jaar tegen Finland in elkaar zakte.

Eriksen werd op het veld gereanimeerd en kreeg vervolgens in het ziekenhuis een defibrillator geïmplanteerd. Dat apparaat grijpt in bij hartritmestoornissen. Met zo’n defibrillator mag Eriksen echter niet voetballen in de Serie A en daarom liet hij zijn contract bij de Italiaanse kampioen Internazionale ontbinden.