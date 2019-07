’Grote teleurstelling’ voor Jumbo-Visma

Volgens Maassen heerste er eerst onduidelijkheid. „Ze zouden de tijden pakken van de top op de Iseran. Het was onzeker of ze nog door moesten rijden. Voor Steven (Kruijswijk, red) en voor ons was het balen. Het was nog 39 kilometer koers. We hadden jasjes gepakt voor de renners om ze zo goed mogelijk naar beneden te laten gaan. Steven had toch een beetje op reserve de col gereden. Dan is dit een grote teleurstelling.”

