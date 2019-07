Kruijswijk baalt: ’Ik wilde later toeslaan’

De jury van de Tour besloot de doorkomst op de Col de l’Iseran, de voorlaatste berg, mee te laten tellen voor het algemeen klassement. Bernal kwam daar als eerste boven, met 50 seconden voorsprong op Kruijswijk en Geraint Thomas. Julian Alaphilippe passeerde twee minuten later de top en verloor zijn gele trui aan Bernal.

Kruijswijk gaf aan dat hij op de Col de l’Iseran bewust nog niet alles gaf. „We waren nog een beetje aan het controleren. Bernal had al veel gegeven. Ik wilde later toeslaan.” De Nederlander start zaterdag met een achterstand van 1.15 op Bernal als nummer vier van het algemeen klassement aan de laatste bergetappe waarin de Tour normaal gesproken wordt beslist op de afsluitende klim van 33 kilometer naar de finish in Val Thorens.

„Ik hoop dat ik zaterdag weer kan aanvallen”, zei Kruijswijk die alle begrip voor de jury had. „Dit was de enige juiste beslissing als ik de beelden van hagel en modderstromen zag.”

’Goed en wijs besluit’

Jumbo-Visma steunt de beslissing van de organisatie van de Ronde van Frankrijk de negentiende etappe vroegtijdig af te breken.

„Een goed en wijs besluit”, zegt teambaas Richard Plugge van de Nederlandse wielerformatie. „We staan er goed voor, zaterdag vechten we verder.”

Het besluit was echter niet direct in het voordeel van Kruijswijk, de klassementsrijder van Jumbo-Visma. Ploegleider Frans Maassen tegen de NOS: „Er was nog 39 kilometer te gaan. Onze tactiek was op reserve de voorlaatste col op te gaan, goed af te dalen en dan alles te geven bij de laatste klim. Nu hebben we ons plan niet kunnen uitvoeren. Dat is enorm balen en een grote teleurstelling.”

De afdaling naar de laatste beklimming was zeer glad geworden na een hagelbui. Teambaas Dave Brailsford, die bij Ineos de nieuwe leider Egan Bernal onder zijn hoede heeft, zei dat doorgaan onmogelijk was. „Wie de beelden heeft gezien zal dat bevestigen. In deze omstandigheden is fietsen onmogelijk. Geen race is belangrijk genoeg om de gezondheid van renners in gevaar te brengen. Dit was de enig juiste maatregel.”

Bekijk ook: 19e Touretappe geneutraliseerd na noodweer

Bekijk ook: Uitslagen en standen Tour de France

Bekijk hier de uitslagen in de Ronde van Frankrijk.

Bekijk hier de klassementen in de Ronde van Frankrijk.