Foto: Jan Coopmans en Jillert Anema treffen elkaar na knetterende rel op schaatsbaan in Peking

Kort voor vertrek naar de Spelen verscheen de nieuwste aflevering van een videoserie over Team Zaanlander online. Daarin werd door coaches en schaatsers van dat team slecht en lacherig gesproken over Coopmans en ook over Ireen Wüst. Coopmans reageerde in gesprek met De Telegraaf boos en wilde zo snel mogelijk om de tafel met Anema. Dat gebeurde donderdagavond in het olympisch dorp.

NOC*NSF stuurde vervolgens een verklaring uit, waarin Anema en zijn assistent Arjan Samplonius hun excuses aanboden. Maurits Hendriks, vertrekkend technisch directeur van NOC*NSF, en technisch directeur Remy de Wit van schaatsbond KNSB namen ook deel aan de gesprekken. „Het was ons duidelijk geworden dat de uitspraken in een documentaire van een van de schaatsploegen tot onvrede binnen bijna de gehele schaatsploeg hadden geleid. Dat is natuurlijk niet hoe je hier wil beginnen”, zei Hendriks.

Hendriks is tevens waarnemend chef de mission van TeamNL. Carl Verheijen arriveert namelijk komende weekeinde pas in China. Hij testte twee weken geleden positief op het coronavirus.

Sven Kramer

Sven Kramer kwam verscheen vrijdag op de olympische schaatsbaan. De 35-jarige Fries betrad samen met ploeggenoot Patrick Roest als een van de eersten de imposante National Speed Skating Oval.

Voor Kramer worden het, na Turijn, Vancouver, Sotsji en Pyeongchang, zijn vijfde en laatste Spelen als schaatser. De rijder van Jumbo-Visma doet in China mee aan de 5 kilometer, de ploegenachtervolging en de massastart.

Naast Kramer en Roest verschenen ook de zestien andere Nederlandse deelnemers aan het langebaanschaatsen bij de Spelen op het ijs. De rijders hebben nog een week om zich voor te bereiden, sommigen nog langer. Zaterdag 5 februari begint het olympische schaatstoernooi met de 3 kilometer voor vrouwen.