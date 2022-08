Ribbels in kousen en sok in helm: Evenepoel laat niets aan toeval over

Wielrennen

Zuid-Afrikaan Meintjes wint Vuelta-etappe, Evenepoel houdt huis in klassement

De negende etappe in de Vuelta is gewonnen door Louis Meintjes. De Zuid-Afrikaanse renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux was op de geweldig steile slotklim op Les Praeres de sterkste, nadat een kopgroep met onder anderen Dylan van Baarle op de slotklim volledig uiteen was gereten. Remco Even...