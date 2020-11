Foto: Van de Beek houdt behoorlijk ’souvenir’ over aan eerste Premier League-basisplaats

Van de Beek liet op zijn Instagram-account een foto zien van een enorm ei op zijn enkel, dat hij overhield aan een trap van James Ward-Prowse. „Welcome to the Premier League”, schreef de Oranje-international vergezeld door een lachende smiley bij de foto.

Van de Beek speelde de volle negentig minuten van het duel, waar hij het tijdens zijn eerste zeven invalbeurten in totaal maar tot 86 minuten was gekomen. In de Champions League daarentegen startte de middenvelder drie van de vier groepsduels in de basis.

United speelt woensdagavond zijn vijfde Champions League-wedstrijd op het eigen Old Trafford, waar Paris Saint-Germain op bezoek komt. Beide ploegen zijn nog niet zeker van een plaats in de achtste finale.

