Ronald de Boer: ’Van Nistelrooy moet zichzelf evalueren’

Zijn oud-collega bij Oranje begrijpt dat de PSV-trainer de handdoek in de ring gooide. „Al zie je het niet vaak dat iemand, die in zijn eerste jaar twee prijzen heeft gewonnen en tweede lijkt te worden, opstapt. Ik vind het dapper. Maar ik kan het me goed voorstellen als met Fred Rutten en André Ooijer, zijn linker- en rechterhand, én een aantal spelers het niet meer in hem zien zitten. Omdat Ruud financieel onafhankelijk is, wordt wegstappen makkelijker, maar gezien zijn karakter verbaast het me niet als hij dat sowieso had gedaan”, aldus De Boer, die vindt dat Van Nistelrooy goed in de spiegel moet kijken.

„Deze onvrede over hem komt niet zo maar ergens vandaan. Hij moet zich afvragen hoe het zo ver heeft kunnen komen dat mensen zo over hem denken. Ruud heeft daar zeker schuld aan. Voor een volgende klus is het goed zichzelf te evalueren. Het trainerschap is geen klus meer van twee mensen: een trainer en zijn assistent. Zeker bij topclubs moet je een heel bedrijf runnen. Met alleen maar lekker over voetbal praten, kom je tegenwoordig bijna niet meer weg.”