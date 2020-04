Cristiano Ronaldo deelt inspirerend bericht

De Portugees neemt de maatregelen in strijd tegen COVID-19 zeer serieus. In meerdere berichten via sociale media benadrukt hij het belang van binnen blijven. Met ruim 212 miljoen volgers op Instagram en een slordige 83 miljoen op Twitter is zijn bereik dan ook erg groot.

Met Juventus hoeft CR7 voorlopig niet in actie te komen, maar dat weerhoudt hem er niet van het teambelang te onderlijnen. Ronaldo deelt twee foto’s waarop te zien is met een mondkapje. Eén met de vlag van zijn geboorteland Portugal en één met de vlag van Italië, het land waar hij woont en voetbalt en tevens het land dat erg hard wordt getroffen door het coronavirus.

„In deze moeilijke tijden voor onze wereld is het belangrijk dat wij ons verenigen en elkaar steunen. Laten we doen wat wij kunnen om elkaar te helpen”, schrijft Ronaldo op sociale media.