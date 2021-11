Arne Slot schrijft Europees record op zijn naam met Feyenoord

Het huidige elftal is bezig aan de langste cyclus met Europese wedstrijden die ooit is voorgekomen in de eerste helft van het seizoen. Het duel met Slavia Praag was al de elfde Europese partij sinds 22 juli, toen Feyenoord in de tweede voorronde aantrad tegen FC Drita. Op 9 december volgt wedstrijd nummer 12, thuis tegen Maccabi Haifa. Dan heeft Feyenoord al exact evenveel Europese wedstrijden afgewerkt als in het seizoen 1973-1974, toen in mei de dubbele finale van de UEFA Cup werd gewonnen tegen Tottenham Hotspur.

Het record-aantal Europese wedstrijden in één seizoen staat op vijftien. Dat gebeurde in het seizoen 2001-2002, toen Feyenoord onder leiding van Bert van Marwijk opnieuw de UEFA Cup veroverde. In dat seizoen speelde Feyenoord acht duels voor de winterstop en kwamen er in het voorjaar nog zeven wedstrijden, inclusief de finale in De Kuip, bij.

Paul Bosvelt tilt de UEFA Cup in 2002 de lucht in. Ⓒ ANP/HH

De laatste keer dat Feyenoord overwinterde was in het seizoen 2014-2015, toen strandde het in februari op AS Roma.

Wim Jansen met de UEFA Cup in 1974. Ⓒ ANP/HH

Europese recordseizoenen Feyenoord

Seizoen 2001-2002

15 Europese wedstrijden

Mei 2002: Winst in finale tegen Borussia Dortmund

Seizoen 1999-2000

12 Europese wedstrijden

Maart 2000: uitgeschakeld in groepfase achter Lazio en Chelsea

Seizoen 2014-2015

12 Europese wedstrijden

Februari 2015: uitgeschakeld door AS Roma

Seizoen 2019-2020

10 Europese wedstrijden

December 2019: Feyenoord laatste in Groep G

Seizoen 2021-2022

12 Europese wedstrijden

December 2021: Kwalificatie voor knock-outfase