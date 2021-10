Tennistoernooi Rotterdam weet top 3-speler Stefanos Tsitsipas wederom te strikken

„Er is een speciale band tussen Tsitsipas en het ABN AMRO World Tennis Tournament”, zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. „In 2017 debuteerde hij op de ATP Tour bij ons. Die wildcard is hij nooit vergeten en dat is de reden dat hij ook nu graag weer naar Nederland komt. Omgekeerd zien wij hem natuurlijk heel graag weer terug. Hij koppelt een prachtige speelstijl aan een unieke dosis charisma.”

Tsitsipas haalde eerder dit jaar de laatste vier in Rotterdam. Hij verloor toen van de uiteindelijke winnaar Andrej Roeblev. In 2017, 2018 en 2019 bleef Tsitsipas in de eerste ronde steken, in 2020 verloor hij in de tweede ronde.

Medvedev

Het grootste tennistoernooi van Nederland maakte vorige maand al de komst van US Open-kampioen Daniil Medvedev bekend. Medvedev is de nummer 2 van de wereld. „Met Medvedev en Tsitsipas hebben we een mooie start gemaakt met het deelnemersveld. We kijken er met de spelers enorm naar uit om de fans weer te mogen begroeten in Rotterdam Ahoy”, aldus Krajicek.

Het toernooi begint op 7 februari en duurt tot en met 13 februari.