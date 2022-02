Onderzoek topsportcultuur judo na signalen ’grensoverschrijdend gedrag’

Daardoor zijn zorgen ontstaan „ten aanzien van de sociale veiligheid en het prestatieklimaat binnen het topsportprogramma en het talentontwikkelprogramma”, aldus bondsvoorzitter Tessa Brouwer.

Die meldingen zouden niet zo ernstig van aard zijn dat direct ingrijpen noodzakelijk is. „Er is op dit moment geen sprake van één acute specifieke casus”, aldus Brouwer. „Iedereen die betrokken is binnen onze topsport, krijgt de kans zijn of haar verhaal te vertellen, positief en negatief. We nemen de signalen serieus en willen dan ook dat hier onafhankelijk onderzoek naar wordt gedaan.”

Pilotfase onderzoek

Judo en jiujitsu worden meegenomen in een al lopend, onafhankelijk onderzoek binnen de topsport. Nu bevindt dat onderzoek zich in een pilotfase met ook de sporten volleybal, ijshockey en wielrennen. Dat moet later in het hoofdonderzoek worden uitgebreid naar minimaal twintig sporten. De looptijd is ongeveer drie jaar.

Toenmalig demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Sport) kondigde afgelopen najaar het grootschalige onderzoek aan. Aanleiding was het lijvige rapport over de misstanden in het turnen, waaruit naar voren kwam dat talrijke turnsters slachtoffer zijn geweest van psychische en ook fysieke mishandeling door coaches. Afgelopen jaar kwam ook grensoverschrijdend gedrag op het topsportcentrum van de triatlonbond aan het licht.

Misstanden turnen

Marjan Olfers, ook betrokken bij het onderzoek naar de misstanden in het turnen, noemt het interessant voor het onderzoek „dat er een bond betrokken is waar op het moment van onderzoeken de topsportcultuur daadwerkelijk ter discussie staat.”

Zwembond KNZB kondigde in november ook een onafhankelijk onderzoek aan naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in de sport. Guust Jutte, manager Sport bij de bond, zei toen dat er geen aanleiding was om te denken dat in de zwemsport vaak sprake is van grensoverschrijdend gedrag. „Ons beeld is dat het blijft bij incidenten, al is elk incident er één te veel.”