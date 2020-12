Geduld Ajax-speler Quincy Promes op proef gesteld

Promes werd zondagochtend gearresteerd op verdenking van een steekpartij, die in juli plaatsvond in een loods in Abcoude. Een familielid van Promes raakte zwaargewond en liep onder meer zeer ernstig knieletsel op.

Promes ontkent iedere betrokkenheid, liet zijn advocate Manon Aalmoes weten. Haar verklaring staat haaks op die van Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het familielid van Promes die werd gestoken.

De politie zag zondag voldoende aanleiding om Promes te arresteren en in verzekering te stellen. In verzekering betekent dat de Oranje-international maximaal drie dagen in de cel moet blijven, dat is dus tot uiterlijk woensdag. Daarna kan de voorlopige hechtenis nog eens worden verlengd met drie dagen.

Op mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg staat maximaal vier jaar gevangenisstraf.