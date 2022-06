Officieel: Mario Götze van PSV naar Eintracht Frankfurt

PSV pikte Götze in 2020 gratis op nadat hij bij Borussia Dortmund uit zijn contract liep. De maken van de winnende treffer op het WK van 2014 had tot dat moment enkel in zijn eigen land gespeeld voor Dortmund en Bayern München, maar trainer Roger Schmidt wist hem naar de Eredivisie te lokken.

Bij PSV kwam hij tot bijna tachtig duels en hij won er een Johan Cruijff Schaal en een KNVB Beker.