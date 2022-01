Zilver voor Lars van der Haar bij WK veldrijden achter ongenaakbare Tom Pidcock

De renners gingen in een moordend tempo van start. Na de eerste ronde was er al een groepje van 10 man ontstaan onder wie Van der Haar en Corné van Kessel, de enige andere Nederlander in het veld. Na de vlucht van Pidcock zat Van Kessel er niet meer bij, Van der Haar zat in een achtervolgend groepje met de Belgen Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout en de Fransman Clément Venturini. In de zevende ronde versnelde Van der Haar en kreeg alleen Iserbyt, de winnaar van de wereldbeker, in zijn wiel. De achterstand op Pidcock bleef schommelen rond de halve minuut. In de eindsprint bleek Van der Haar sneller dan Iserbyt.

Van Kessel finishte als 26e.

In Fayetteville ontbrak titelverdediger Mathieu van der Poel. De Nederlander brak zijn veldritseizoen al na twee crossen af wegens een rugblessure. Ook zijn Belgische aartsrivaal Wout van Aert was er niet bij in de VS. De Belg, drievoudig wereldkampioen, gaf er de voorkeur aan zich voor te bereiden op het wegseizoen.

Goud Pieterse bij beloften

Eerder op de dag was er ook succes voor de Nederlandse beloften. Puck Pieterse pakte goud. De 19-jarige Amersfoortse reed in de slotronde weg bij haar concurrenten, ook afkomstig uit Nederland. De Zeeuwse Shirin van Anrooij vond weer aansluiting, maar werd in de sprint geklopt. Titelverdedigster Fem van Empel uit Sint-Michielsgestel moest ditmaal genoegen nemen met brons.

Eerder dit weekeinde veroverde Marianne Vos voor de achtste keer de wereldtitel veldrijden. De 34-jarige Brabantse, die voor het laatst in 2014 de regenboogtrui had veroverd, versloeg in de sprint titelverdedigster Lucinda Brand.