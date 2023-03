Na veertien zeges: voetbalsters FC Twente voor het eerst onderuit

FC Twente had de eerste veertien competitieduels allemaal gewonnen, vaak met grote cijfers. De vrouwen uit Enschede hadden zondag hun voorsprong op eerste achtervolger Ajax kunnen vergroten tot 8 punten, maar het ging in Sittard mis voor de koploper.

Caitlin Dijkstra werd al na ruim 20 minuten met rood van het veld gestuurd voor het neerhalen van de doorgebroken Tessa Wullaert. Oranje-keepster Daphne van Domselaar stopte daarna de strafschop van Anna Knol. Even later kopte Knol de bal knullig in eigen doel.

De tien van FC Twente hielden die voorsprong lang vast, maar in het laatste kwartier ging het alsnog mis. Wullaert trok de stand gelijk uit een penalty en in de extra tijd schoot invalster Huizenga de 2-1 langs Van Domselaar. Fortuna Sittard staat op de derde plaats in de Vrouwen Eredivisie, wel ruim achter FC Twente en Ajax dat zaterdag voor ruim 30.000 toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA bleef steken op 1-1 tegen Feyenoord.