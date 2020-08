Van den Brom blij met grote groep bij FC Utrecht: ’Als ze maar goed zijn’

Elia en Mahi speelden beiden 45 minuten voor het dominante FC Utrecht en met name de 30-voudig Oranje-international zorgde voor dreiging. Van den Brom toonde zich tevreden over de nieuwkomers. „Je ziet direct dat ze extra kwaliteit brengen. Aan de bal, maar ook qua drive en spirit wat het elftal nodig heeft.”

Kerk

De komst van de twee nieuwe aanvallers betekent niet dat FC Utrecht rekent op een vertrek van bijvoorbeeld Gyrano Kerk, benadrukt Van den Brom. „Die is nog steeds heel goed. Ik zeg niet dat spelers altijd honderd procent zeker van hun plekje zijn en blijven, maar het is niet gek om te zeggen dat Gyrano niet ter discussie staat bij ons. Ik hoop erop dat we de groep bij elkaar kunnen houden.”

"Er moet meer kracht en vleugje explosiviteit bij"

Met verbazing en wellicht een vleugje jaloezie merkte PEC Zwolle-trainer John Stegeman op dat zijn collega Van den Brom twee complete Eredivisie-waardige teams kon opstellen. En dan sluiten de van een kruisbandblessure herstellende Willem Janssen en de van Manchester City gehuurde Daniel Arzani op korte termijn nog aan, terwijl FC Utrecht ook nog eens de gedoodverfde kandidaat is om centrumverdediger Jan Paul van Hecke te huren. Het Zeeuwse talent, een neef van Jan Poortvliet, wordt door NAC verkocht aan het Engelse Brighton & Hove Albion, dat hem naar verwachting weer aan een Eredivisie-club gaat verhuren.

Twee goede teams

Van den Brom ziet geen probleem in de weelderige spelersgroep die hij tot zijn beschikking heeft. „Ik vind het prettig om met een grote groep te werken. Als ze maar goed zijn. We gaan voor kwaliteit. Er wordt gezegd: je kunt twee teams opstellen, maar het waren ook nog eens twee goede teams.”

Elia toonde zich na afloop niet ontevreden over zijn rentree op de Nederlandse velden, al benadrukte hij dat hij met slechts één trainingsweek in de benen nog veel beter kan. „Eerst wil ik echt fit worden. Er moet meer kracht bij en een klein beetje meer explosiviteit.”

In de top-4 komen

De routinier gelooft in de ambities van FC Utrecht. „We moeten zorgen dat we in de top-4 komen en in ieder geval Europa League-voetbal halen. En natuurlijk weer zover mogelijk komen in de beker.”

Ook Mahi, die tegen PEC Zwolle op de spitspositie speelde, verwacht veel van het aanstaande seizoen. „Ik ben ervan overtuigd dat we hoge ogen gaan gooien dit jaar. Hoe meer kwaliteit er is, hoe beter. Alles is aanwezig om er een mooi seizoen van te maken.”