Jumbo-teambaas Plugge herstelt van corona: 'Angstige momenten gekend'

„Het waren twee ongelooflijk zware weken. Ik had hoge koorts en veel angstige momenten. Gelukkig, dankzij de goede zorg van de medische hulpverleners, heb ik mijzelf hier doorheen geslagen”, aldus Plugge. „Ik ben nog steeds aan het herstellen, ook al ben ik bijna vijf weken geleden naar huis gegaan. Wat ik in het ziekenhuis heb gezien en heb ervaren was schokkend: de druk, het onwetende, de moeilijke omstandigheden... Ontzettend veel respect voor alle medische hulpverleners”, zegt Plugge, die alles van dichtbij heeft meegemaakt. „Alsjeblieft, voor jezelf, de mensen om je heen en je naasten: blijf jezelf beheersen en houd je aan de regels zolang het nodig is.”

Plugge neemt ook nog even de tijd om zich uit te spreken over het wielrennen. „Wij bij Team Jumbo-Visma kijken er erg naar uit, zodra het mogelijk is, om weer te kunnen koersen. Dit moeten wij in samenspraak doen met de overheidsinstanties. Daar bij moeten wij de veiligheid en gezondheid van de renners, teams en organisatoren voorop stellen”, schrijft Plugge.

Volgens de teambaas van de Nederlandse wielerploeg is het hervatten van het seizoen mogelijk. „Maar dan wel met een duidelijk plan, scenario’s, testen, quarantaine etc. Dan kan het misschien, hoop ik. Als wij weer op de fiets kunnen stappen, dan zou het betekenen dat het coronavirus onder controle of verdwenen is. Dat zou voor iedereen goed nieuws zijn.”

Plugge sluit zijn bericht af: „In de tussentijd kan ik zeggen, ’I’ve been there’. Het is een vreselijke en ernstige ziekte. Gebruik dus je hoofd: blijf veilig en blijf zoveel mogelijk thuis. Zorg goed voor jezelf.”