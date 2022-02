LIVE Kan Ireen Wüst in laatste olympische rit nog één keer pieken en wat kan Leerdam?

In de twaalfde van in totaal vijftien ritten neemt de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden het op tegen de Poolse Andzelika Wojcik. Leerdam schaatst in de race direct voor Wüst. De nummer 5 van de 500 meter heeft de Amerikaanse Kimi Goetz als opponente. De Jong, de derde Nederlandse deelneemster aan de 1000 meter, is ingedeeld in de derde rit. Ekaterina Sloeva uit Belarus is haar tegenstandster.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

De Japanse favoriete Miho Takagi neemt het in de dertiende rit op tegen de Russische Angelina Golikova. Brittany Bowe uit de Verenigde Staten, ook een belangrijke kanshebster op goud, sluit de 1000 meter af tegen Daria Katsjanova uit Rusland.

Bekijk ook: Ireen Wüst maakt in Peking jacht op goud én macht

Startlijst

• Rit 1: Scott - Tas

• Rit 2: Hogas - Smeding

• Rit 3: Sloeva - A. de Jong

• Rit 4: Herzog - Wiklund

• Rit 5: Nifantava - Yin

• Rit 6: Morozova - Pearman

• Rit 7: Zdrahalova - Kim

• Rit 8: Kim Minsun - Bosiek

• Rit 9: Huang - Jin

• Rit 10: Fatkoelina - Aidova

• Rit 11: Goetz - Leerdam

• Rit 12: Wojcik - Wüst

• Rit 13: Takagi - Golikova

• Rit 14: Li - Kodaira

• Rit 15: Kachanova - Bowe