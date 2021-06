Pool Wojciech Szczesny rookt doodleuk sigaretje voor EK-duel

De Poolse teambus vertrok uit Sopot, maar Szczesny nam nog even de tijd om met enkele stafmedewerkers een sigaretje te roken in de officiële outfit van Polen. Hij had zijn eigen pakje mee en stak de sigaret ook op in het bijzijn van zijn ploeggenoten.

De doelman van Juventus werd in zijn tijd bij Arsenal al tweemaal betrapt op roken en werd in 2015 zelfs voor 20.000 euro beboet toen hij een sigaret opstak in de douches van het stadion van Southampton. „Ik rookte regelmatig en de baas wist dat maar al te goed”, stelde hij achteraf in een podcast.

Bron: Het Nieuwsblad