Go Ahead Eagles twee wedstrijden zonder geschorste Bobby Adekanye

Go Ahead Eagles twee wedstrijden zonder geschorste Adekanye

16.21 uur: Bobby Adekanye van Go Ahead Eagles is voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De 24-jarige aanvaller kreeg zaterdag tijdens de 4-1-zege op FC Volendam een rode kaart.

Adekanye zag in de slotfase van de eerste helft aanvankelijk geel na een tackle, maar na het zien van de beelden besloot scheidsrechter Edwin van de Graaf alsnog tot rood.

Adekanye mist door de schorsing het thuisduel met sc Heerenveen op 2 september en de uitwedstrijd bij PEC Zwolle op 17 september.

Wielerploeg DSM op jacht naar etappeoverwinningen in Vuelta

16.00 uur: DSM-Firmenich heeft het boeken van etappeoverwinningen als doel gesteld voor de aankomende Ronde van Spanje. De Nederlandse formatie neemt bovendien met de 32-jarige Fransman Romain Bardet een ervaren kracht mee die de jonge talenten wegwijs kan maken in het rijden van een grote ronde.

Bardet werd vorig jaar zesde in de Ronde van Frankrijk. Hij stond bij de Tour de France op het podium in 2016 en 2017, als respectievelijk tweede en derde.

„We hebben een goede balans met aan de ene kant ervaring en aan de andere kant vier jongens die hun debuut maken in een ronde van drie weken. Dat is een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Zij kunnen leren van de routiniers in het rijden van een grote ronde”, zei ploegleider Phil West.

„Sportief gezien is ons belangrijkste doel om te jagen op etappeoverwinningen op de verschillende terreinen. Met kansen in de bergen en de heuvelritten voor onze klimmers, terwijl andere renners op het vlakke in aanmerking komen voor ritwinst”, aldus West.

Naast Bardet staat DSM zaterdag aan de start in Barcelona met Romain Combaud, Alberto Dainese, Sean Flynn, Chris Hamilton, Lorenzo Milesi, Oscar Onley en Max Poole.

Evenepoel met ’sterke ploeg en vertrouwen’ naar Vuelta

14.05 uur: De Belg Remco Evenepoel van Soudal Quick-Step kijkt met vertrouwen uit naar de Ronde van Spanje. De winnaar van de Vuelta van vorig jaar staat zaterdag opnieuw als een van de favorieten aan de start in Barcelona.

„Het zal heel speciaal zijn om terug te keren in de Vuelta met rugnummer 1 en de prachtige Belgische kampioenstrui om mijn schouders. Het is de eerste keer dat ik deze trui kan dragen sinds ik hem eind juni veroverde”, zei Evenepoel. „Spanje is een van mijn favoriete landen, ik heb me er altijd goed gevoeld en veel succes gehad. Hopelijk zet deze trend zich de komende weken voort.”

„Als je het parcours en de startlijst bekijkt, zie je dat het een heel zware race gaat worden. Maar ik had een goede voorbereiding en kan rekenen op een sterke ploeg, dus ik heb veel vertrouwen en motivatie voor de vele uitdagingen die komen gaan”, aldus de 23-jarige renner.

Naast de Ronde van Spanje schreef Evenepoel vorig jaar ook onder meer de wereldtitel op de weg op zijn naam. Hij werd onlangs wereldkampioen tijdrijden in Glasgow.

Evenepoel krijg in Spanje steun van Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Jan Hirt, James Knox, Casper Pedersen, Pieter Serry en Louis Vervaeke. De Belg krijgt in de Vuelta concurrentie van onder anderen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic van Jumbo-Visma. Tadej Pogacar van UAE Team Emirates slaat de Ronde van Spanje over.

De Ronde van Spanje begint zaterdag met een ploegentijdrit van 14,8 kilometer in Barcelona.

UAE met kopmannen Ayuso en Almeida naar Vuelta

13.09 uur: UAE Team Emirates begint zaterdag aan de Ronde van Spanje met de Spanjaard Juan Ayuso en de Portugees João Almeida als kopmannen. Ayuso eindigde vorig jaar als derde in de Vuelta, Almeida werd dit jaar derde in de Ronde van Italië.

Ayuso en Almeida worden in Spanje bijgestaan door Marc Soler, Jay Vine, Finn Fisher-Black, Sebastián Molano en de tweelingbroers Rui en Ivo Oliveira. Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar, die ook voor de ploeg rijdt, slaat de Vuelta over.

De Ronde van Spanje begint zaterdag met een ploegentijdrit van 14,8 kilometer in Barcelona.

Mas maakt rentree in Ronde van Spanje

12.55 uur: Enric Mas maakt zaterdag tijdens de Ronde van Spanje zijn rentree in het peloton. De 28-jarige Spanjaard van Movistar is hersteld van de breuk in zijn rechterschouderblad, die hij opliep tijdens de Ronde van Frankrijk. Hij was de eerste uitvaller in de Tour de France na een val in de eerste etappe.

De kopman van Movistar wordt tijdens de aankomende Vuelta gesteund door Carlos Verona, Oier Lazkano, Iván García, Jorge Arcas, Nélson Oliveira, Rúben Guerreiro en Einer Rubio.

Mas eindigde drie keer op de tweede plaats in de Vuelta, in 2018, 2020 en 2022. De Ronde van Spanje begint zaterdag met een ploegentijdrit van 14,8 kilometer in Barcelona.