Xavi lyrisch over Frenkie de Jong: ’Hij wordt een van beste spelers op WK’

„Ik ben ervan overtuigd dat hij een van de betere spelers op het WK van 2022 zal zijn”, aldus de Spanjaard op het officiële Instagram-account van datzelfde wereldkampioenschap. „Voor Nederland zal hij een van de beste spelers zijn op het WK. Daar bestaat geen twijfel over.”

Dat de voormalig Ajacied koos voor FC Barcelona, stemde Xavi positief. „Ik was heel blij toen Frenkie ervoor koos om bij FC Barcelona te tekenen. Ik heb hem destijds ook gefeliciteerd.”

De Spaanse ex-spelmaker denkt dat De Jong bij de Catalanen een nieuw tijdperk gaat inluiden. „Hij is een uitzonderlijke voetballer en niet bang om de bal in de drukte te vragen.”

Een vergelijking met hem of Andres Iniesta als voetballer ziet Xavi niet. Nee, De Jong is De Jong. Dat heeft niets met mij of Iniesta te maken.”