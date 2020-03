Volleybalsters met kunst- en vliegwerk van Italië naar Nederland

Laura Dijkema Ⓒ RHF / FILIPPO RUBIN-LVF

AMSTERDAM - ,,Het was heel spannend’’, vertelt Laura Dijkema over de reis die ze maandagavond maakte van het Italiaanse Florence naar het Duitse Düsseldorf. Samen met collega volleybalster Nika Daalderop ontvluchtte ze – met permissie – de stad en het land waar het leven al anderhalve week geleden tot stilstand is gekomen.